Austria, incidente in Moto Gp: incendio dopo impatto tra due piloti. Stop alla gara (Di domenica 8 agosto 2021) Un terribile incidente ha minato la riuscita della prima gara del Gran Premio d'Austria classe MotoGp che si disputava oggi, 8 agosto. Sul circuito di Stiria si sono scontrate due Moto: la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. L'impatto ha dato vita a un incendio, in seguito al quale è stato annunciato lo Stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Savadori è stato portato via in barella mentre Pedrosa si è allontanato sulle sue gambe. August 8, 2021

