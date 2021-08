Aumenta il contagio negli Usa. Ma Texas e Florida resistono al lockdown (Di domenica 8 agosto 2021) Gli Usa tornano nell’incubo del Covid-19. I casi giornalieri hanno di nuovo passato la soglia critica dei 100mila. Si tratta di un aumento del 113% rispetto alla media delle due settimane precedenti. Aumentano, quasi raddoppiano, nello stesso lasso di tempo, le ospedalizzazioni: 56.468 (+87%). Quasi raddoppiati anche i morti: 497 in un giorno (+88%). Questa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 8 agosto 2021) Gli Usa tornano nell’incubo del Covid-19. I casi giornalieri hanno di nuovo passato la soglia critica dei 100mila. Si tratta di un aumento del 113% rispetto alla media delle due settimane precedenti.no, quasi raddoppiano, nello stesso lasso di tempo, le ospedalizzazioni: 56.468 (+87%). Quasi raddoppiati anche i morti: 497 in un giorno (+88%). Questa InsideOver.

Advertising

vincef_ : @stefania_mileto @salva_savior Uno può essere libero di avere il GP o meno finché non si trova nelle situazioni più… - ChitoFabio : @ParcodiGiacomo @TrumpyWalter Essere vaccinati non mette al riparo al 100% da un contagio. Ma da dati medici, i vac… - antbar12 : RT @ilpresidenthe: Errore= il vaccino non copre la variante delta e non blocca il contagio. Inoltre va fatto ogni 8 mesi quindi il rischio… - B60YZ07AZJftAoN : RT @ilpresidenthe: Errore= il vaccino non copre la variante delta e non blocca il contagio. Inoltre va fatto ogni 8 mesi quindi il rischio… - MarySpes : RT @ilpresidenthe: Errore= il vaccino non copre la variante delta e non blocca il contagio. Inoltre va fatto ogni 8 mesi quindi il rischio… -