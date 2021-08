ATP Washington 2021, Jannik Sinner affronta il ‘salvabreak’ Mackenzie McDonald per il terzo titolo in carriera (Di domenica 8 agosto 2021) Mancavano la finale 500 e quella Slam all’appello per Jannik Sinner, la prima è stata raggiunta. Il tennista di Sesto Pusteria è meritatamente in finale del torneo di Washington, regalando un’altra prestazione altamente convincente sul cemento statunitense continuando ad inseguire il terzo titolo della sua carriera. Il match con Jenson Brooksby, giovane in stato di grazia e proveniente da belle vittorie su John Millman e soprattutto Felix Auger-Aliassime, è stato vinto come meglio non si poteva, sgretolando tutte le certezze del suo avversario e concedendosi il rientro nella top 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Mancavano la finale 500 e quella Slam all’appello per, la prima è stata raggiunta. Il tennista di Sesto Pusteria è meritatamente in finale del torneo di, regalando un’altra prestazione altamente convincente sul cemento statunitense continuando ad inseguire ildella sua. Il match con Jenson Brooksby, giovane in stato di grazia e proveniente da belle vittorie su John Millman e soprattutto Felix Auger-Aliassime, è stato vinto come meglio non si poteva, sgretolando tutte le certezze del suo avversario e concedendosi il rientro nella top 20 ...

