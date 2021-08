Atletica Olimpiadi Tokyo | Marcell Jacobs | “Rappresentare l’Italia nella cerimonia di chiusura è stata un’emozione super”

Advertising

Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - Eurosport_IT : I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più… - Eurosport_IT : La nuova regina della marcia! ??????????? Rivivi l'oro: - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? ATLETICA ITALIANA SECONDA NEL MEDAGLIERE ALLE OLIMPIADI! ?? Mai successo prima, siamo sul podio dei podi… - thisoneisonfire : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? ATLETICA ITALIANA SECONDA NEL MEDAGLIERE ALLE OLIMPIADI! ?? Mai successo prima, siamo sul podio dei podi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

Il Sussidiario.net

...posto nella storia delle. È il sesto atleta ad aver vinto una medaglia sia ai Giochi estivi che ai Giochi invernali. Gli altri cinque ? Gli altri sono Lauryn WILLIAMS, Stati Uniti,...La cosa meravigliosa dell'è che chiunque , sul pianeta, se ha talento può correre veloce . Jacobs l'ha fatto, oggi il mio erede è lui '.Per l'Italia si chiude così una spedizione da record con 40 le medaglie conquistate. Condividi. Con Marcell Jacobs portabandiera per l'Italia, è cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo. L'Itali ...( di Rosario Murro) Risultato di rilievo assoluto per lo Sport Nazionale. Spoleto necessita di un serio programma che riguarda Impiantistica sportiva della Città Sarà una grande festa a San Brizio la ...