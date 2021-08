Atletica, Olimpiadi Tokyo: Eliud Kipchoge bissa l’oro di Rio e si conferma nella maratona. 20° Faniel (Di domenica 8 agosto 2021) Il campione olimpico della maratona maschile si conferma: Eliud Kipchoge (Kenya) bissa il successo di Rio e domina la gara che chiude il programma dell’Atletica a Tokyo. Per il keniano crono di 2:08:38 e vittoria in solitaria con ampio margine su tutti i rivali. Argento ad Abdi Nageeye (Paesi Bassi), che paga all’arrivo 1:20, regolando in volata Bashir Abdi (Belgio), medaglia di bronzo a 1:22, e l’altro keniano Lawrence Cherono, quarto a 1:24. In casa Italia 20° Eyob Ghebrehiwet Faniel a 6:33, 47° Yassine El Fathaoui a 11:06, ritirato Yassine Rachik. Per ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Il campione olimpico dellamaschile si(Kenya)il successo di Rio e domina la gara che chiude il programma dell’. Per il keniano crono di 2:08:38 e vittoria in solitaria con ampio margine su tutti i rivali. Argento ad Abdi Nageeye (Paesi Bassi), che paga all’arrivo 1:20, regolando in volata Bashir Abdi (Belgio), medaglia di bronzo a 1:22, e l’altro keniano Lawrence Cherono, quarto a 1:24. In casa Italia 20° Eyob Ghebrehiweta 6:33, 47° Yassine El Fathaoui a 11:06, ritirato Yassine Rachik. Per ...

