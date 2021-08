Atletica, Italia seconda nel medagliere alle Olimpiadi! 5 ori da leggenda, solo gli USA finiscono davanti (Di domenica 8 agosto 2021) L’Italia dell’Atletica leggera è risorta splendidamente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Bel Paese è uscito finalmente dal tunnel dopo tanti anni bui e avari di soddisfazione, esplodendo in tutta la sua bellezza ed esaltando milioni di appassionati. Si torna a casa con addirittura cinque medaglie d’oro, quando in passato ci si era fermati massimo a quota tre (Mosca 1980 e Los Angeles 1984). Tutto è incominciato in una memorabile domenica 1° agosto, quando Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno trionfato nel giro di dieci minuti nel salto in alto e nei 100 metri. Successivamente è arrivata la doppietta nella 20 km di marcia per mano di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) L’dell’leggera è risorta splendidamenteOlimpiadi di Tokyo 2021. Il Bel Paese è uscito finalmente dal tunnel dopo tanti anni bui e avari di soddisfazione, esplodendo in tutta la sua bellezza ed esaltando milioni di appassionati. Si torna a casa con addirittura cinque medaglie d’oro, quando in passato ci si era fermati massimo a quota tre (Mosca 1980 e Los Angeles 1984). Tutto è incominciato in una memorabile domenica 1° agosto, quando Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno trionfato nel giro di dieci minuti nel salto in alto e nei 100 metri. Successivamente è arrivata la doppietta nella 20 km di marcia per mano di ...

