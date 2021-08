ASCOLTITV 7 AGOSTO 2021 | THE VOICE SENIOR | FEMMINE CONTRO MASCHI | IL CIRCOLO DEGLI ANELLI | UNA VITA | LE OLIMPIADI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 8 agosto 2021) ASCOLTI TV 7· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xUno Weekend – xBuongiorno Benessere: Best Of – xPassaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Radici – xTg1 – xLinea Blu – xDreams Road – xA Sua Immagine – xAmore Stellato – xAmore in Quarantena – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xThe– x x x xToglimi un Dubbio – x Tg5 – xGiffoni 50 Plus – xOceani Selvaggi – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna– xElisa di Rivombrosa – xElisa di ...