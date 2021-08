Ascolti tv, sabato 7 agosto 2021, prima serata (Di domenica 8 agosto 2021) Per gli italiani che non non sono regakati alcuna passeggiata nella serata serata sabato, quali saranno stati i programmi ad avere avuto la meglio? Ecco gli Ascolti tv sui principali canali. Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 il talent show The Voice Senior ha attirato l’attenzione di 1.371.000 telespettatori, con lo share dell’11.11%. Le olimpiadi su Rai 2 con 1.329.000 telespettatori, hqnnp avuto lo share del 10.46%. Invece il film andato in onda su RAI 3, Book Club – Tutto può succedere ha registrato 789.000 telespettatori, share 5.39%. Passiamo ai canali Mediaset, dove il film di Canale 5 Femmine contro maschi ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 8 agosto 2021) Per gli italiani che non non sono regakati alcuna passeggiata nella, quali saranno stati i programmi ad avere avuto la meglio? Ecco glitv sui principali canali. Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 il talent show The Voice Senior ha attirato l’attenzione di 1.371.000 telespettatori, con lo share dell’11.11%. Le olimpiadi su Rai 2 con 1.329.000 telespettatori, hqnnp avuto lo share del 10.46%. Invece il film andato in onda su RAI 3, Book Club – Tutto può succedere ha registrato 789.000 telespettatori, share 5.39%. Passiamo ai canali Mediaset, dove il film di Canale 5 Femmine contro maschi ha ...

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Questa settimana Rai2 è stata prima rete nazionale col 17.3% - il_Case : Ascolti TV | Sabato 7 agosto 2021. The Voice Senior in replica 11.1%, Femmine contro Maschi 10.6%, Il Circolo degli… - Mattiabuonocore : Questa settimana Rai2 è stata prima rete nazionale col 17.3% - VelvetMagIta : #AscoltiTv, sabato 7 agosto 2021 vince la serata The Voice Senior #VelvetMag #Velvet - tvblogit : Ascolti tv sabato 7 agosto 2021 tra The Voice Senior e Il Circolo degli Anelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti tv, sabato 7 agosto 2021 vince la serata The Voice Senior Fa ancora la parte del leone la Rai nella serata di ieri sabato 7 agosto 2021 sul fronte degli ascolti tv . Come era prevedibile vince su Rai1 la replica di The Voice Senior , il programma condotto da Antonella Clerici (in foto) - con i coach Al Bano e ...

Ascolti tv 7 agosto 2021: The Voice Senior, Femmine - Dati Auditel Ascolti tv di sabato 7 agosto 2021 : la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato la replica di The Voice Senior dall'altro la commedia ' Femmine contro maschi '. Chi ha vinto la sfida relativa ...

Ascolti tv sabato 7 agosto 2021 tra The Voice Senior e Il Circolo degli Anelli Tvblog Antonella Clerici, arriva la notizia che fa impazzire i fan: sensazionale Risveglio sensazionale per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha lasciato tutti senza parole: che risultato!

Programmi TV e Spettacolo Ascolti Tv sabato 7 agosto 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto d ...

Fa ancora la parte del leone la Rai nella serata di ieri7 agosto 2021 sul fronte deglitv . Come era prevedibile vince su Rai1 la replica di The Voice Senior , il programma condotto da Antonella Clerici (in foto) - con i coach Al Bano e ...tv di7 agosto 2021 : la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato la replica di The Voice Senior dall'altro la commedia ' Femmine contro maschi '. Chi ha vinto la sfida relativa ...Risveglio sensazionale per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha lasciato tutti senza parole: che risultato!Ascolti Tv sabato 7 agosto 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto d ...