Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 7 agosto 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 7 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1371 spettatori (11.11% di share); su Canale5 il film Femmine contro maschi ha avuto 1495 spettatori (share 10.60%). Su Italia1 il film Il mondo perduto – Jurassic Park ha ottenuto 681 spettatori (5.12%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha intrattenuto 1329 spettatori (10.46%); su Rai3 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 agosto 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1371 spettatori (11.11% di share); su Canale5 il film Femmine contro maschi ha avuto 1495 spettatori (share 10.60%). Su Italia1 il film Il mondo perduto – Jurassic Park ha ottenuto 681 spettatori (5.12%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha intrattenuto 1329 spettatori (10.46%); su Rai3 ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 7 agosto 2021: The voice senior, Olimpiadi, Femmine contro Maschi, dati Auditel e share - VEventuali : @Ilaria19425156 @heather_parisi Anyway la politica fa i suoi discorsi. Ascolti quelli o guardi i dati di targa dei… - Pomp_c : @Amaccagno66Anna @borghi_claudio Non è un augurio. Con i dati che abbiamo a disposizione, la carica virale dei vacc… - nicolasavoia : @TheLAE1 Quando settimana prossima leggeremo i dati, e se per puro caso gli ascolti aumenteranno, cosa mi dirai? Ch… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 6 agosto 2021: Canzone segreta, Tokyo 2021, Ines dell’anima mia, dati Auditel e share -