“Argo” | la vittoria agli Oscar e la santificazione degli eroi americani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 agosto 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Andremo nel mondoper parlarvi di una pellicola che ha vinto come miglior film. Parleremo di Iran, di CIA, di ostaggi e di operazioni segrete. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad “” di Ben Affleck “La genesi è partita dall’amore per il cinema: la sceneggiatura mi aveva commosso e sorpreso e volevo partecipare al progetto come artista. Tuttavia amo il mio Paese, riconosco che ci sono molte persone che fanno sacrifici per esso e volevo dargli voce. Jean Renoir è uno dei miei registi preferiti per l’umanità dei suoi personaggi, ma il mio amore per il cinema ...