Aprilia, Savadori sarà operato domani (Di domenica 8 agosto 2021) Il gran premio di Stiria ha visto Lorenzo Savadori coinvolto in un incidente spettacolare. Nel corso del terzo giro Lorenzo ha investito la moto, ferma in mezzo alla pista, di Dani Pedrosa, scivolato ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Il gran premio di Stiria ha visto Lorenzocoinvolto in un incidente spettacolare. Nel corso del terzo giro Lorenzo ha investito la moto, ferma in mezzo alla pista, di Dani Pedrosa, scivolato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia… - rtl1025 : ??Terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d'Austria classe #MotoGp. Sul circuito di #Stiria si sono sco… - simrag : RT @Agenzia_Ansa: Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia di Sa… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia di Sa… - DanielNequee : RT @MotorcycleSp: Video: Images of Lorenzo Savadori's Aprilia in flames - -