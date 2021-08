Angelica Preziosi | dalla moda a Miss rocchetta bellezza ecco il suo racconto in esclusiva

Leggi su cityroma

(Di domenica 8 agosto 2021) La tua carriera inizia come modella per famose case di, poi arriva il titolo di. Come hai vissuto questo avvenimento? Bene, normalmente, l’esperienza di per sé è stata bella, c’è molta concorrenza e tanto accanimento ,e questo porta a doversi fortificare, tendenzialmente sono una persona molto spontanea e non mi piace criticare gli altri, sono sempre stata con i piedi per terra, ho vissuto il tutto come un percorso formativo. Nel mondo dellalavoravo già fin da piccolissima, la campagna pubblicitaria più importante è stata la copertina per Le Figarò, quotidiano francese, ...