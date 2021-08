Angela Finocchiaro e la mossa che le ha cambiato la carriera: era il 1985 (Di domenica 8 agosto 2021) Angela Finocchiaro nel 1985 fu coinvolta del suo amico e mentore Maurizio Nichetti in uno spot che le dischiuse la porte del grande cinema. Ecco di cosa si trattava Angela Finocchiaro, 66 anni il prossimo 20 novembre, è una delle attrici italiane può apprezzate in assoluto. Alla naturale e godibilissima vena comica, il suo tratto distintivo, l’artista di Milano unisce una nota dolente, quasi drammatica, che le è valsa ben due Premi David di Donatello. Il primo nel 2006 con La bestia nel cuore di Cristina Comencini film che viene anche candidato anche al Premio Oscar come miglior film ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021)nelfu coinvolta del suo amico e mentore Maurizio Nichetti in uno spot che le dischiuse la porte del grande cinema. Ecco di cosa si trattava, 66 anni il prossimo 20 novembre, è una delle attrici italiane può apprezzate in assoluto. Alla naturale e godibilissima vena comica, il suo tratto distintivo, l’artista di Milano unisce una nota dolente, quasi drammatica, che le è valsa ben due Premi David di Donatello. Il primo nel 2006 con La bestia nel cuore di Cristina Comencini film che viene anche candidato anche al Premio Oscar come miglior film ...

Advertising

leg1limens : gianna nannini e angela finocchiaro sono la stessa persona - thisisroby : @angy_angy67 Continuo a sostenere che è ora di eleggere una donna, ma per me andrebbe bene una di queste: Ilda Bocc… - Fiammy71 : @ProgettoTeatris Talmente presente in tv che fu oggetto di una parodia interpretata da Angela Finocchiaro nella 'tv… - alex_liccardo : @ProgettoTeatris Ricordo anche la parodia de La TV delle Ragazze con Angela Finocchiaro, 'Sputo Line' ?? -