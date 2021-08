Ancora proteste contro il Green Pass Manifestazioni a Milano | Roma e Napoli Il certificato obbligatorio dal 6 agosto è stato scaricato da oltre 48 milioni di italiani

(Di domenica 8 agosto 2021)l’obbligo, introdotto dal 6scorso (leggi l’articolo), di esibire ilper entrare all’interno di bar e ristoranti, ma anche in palestre e musei. Il popolo noè tornato in piazza a, dopo lenon autorizzate dei giorni scorsi, a, su cui ora indaga la Digos. Ai manifestanti si sono ritrovati in piazza Fontana e hanno raggiunto piazza Scala dove si trova la sede del Comune di. ...

Advertising

euronewsit : #Bielorussia: un anno di proteste contro il regime di #Lukashenko. Secondo la leader dell'opposizione… - zozon96233979 : RT @euronewsit: #Bielorussia: un anno di proteste contro il regime di #Lukashenko. Secondo la leader dell'opposizione @Tsihanouskaya tutto… - ilmamilio : Albano Laziale | Discarica: ancora proteste. Realizzato nella notte un muretto sulla strada di accesso, rimosso dal… - Sveta36343550 : RT @euronewsit: #Bielorussia: un anno di proteste contro il regime di #Lukashenko. Secondo la leader dell'opposizione @Tsihanouskaya tutto… - AndreiMarchanka : RT @euronewsit: #Bielorussia: un anno di proteste contro il regime di #Lukashenko. Secondo la leader dell'opposizione @Tsihanouskaya tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora proteste

una volta il quartiere preso di assalto dalle auto è stato quello di Fontespina e tutta la ... Scatenando un nugolo di, vista la scarsità e l'inadeguatezza delle rastrelliere. In molte ...Mai il sindaco, la giunta, il consiglio comunale hanno messo in atto iniziative,, ... 'L'unica risposta proveniente da Palazzo dei Bruzi - spiegala nota - è giunta durante l'ultimo ...I software delle principali Big Tech che stanno lavorando in tal senso. No alla sorveglianza di massa come scusa per maggiore sicurezza.MEE. Di Wissam Saade. Sempre alla ricerca delle responsabilità e di giustizia, i residenti della capitale libanese sono ancora ossessionati ...