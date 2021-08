Ancora incendi alle pendici del Vesuvio dopo i roghi dei giorni scorsi: famiglie evacuate a Torre del Greco (Di domenica 8 agosto 2021) Ancora incendi alle pendici del Vesuvio. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, le fiamme hanno dapprima avvolto alcune sterpaglie. Successivamente, complice anche il vento, l’incendio si è allargato coinvolgendo ampie zone della vegetazione. Le fiamme hanno circondato anche alcune abitazioni, che sono state evacuate grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. L’incendio, però, non è Ancora stato estinto e, complice il vento, si sta ulteriormente allargando, malgrado il pronto intervento dei pompieri, ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021)del. Adel, in provincia di Napoli, le fiamme hanno dapprima avvolto alcune sterpaglie. Successivamente, complice anche il vento, l’o si è allargato coinvolgendo ampie zone della vegetazione. Le fiamme hanno circondato anche alcune abitazioni, che sono stategrazie all’intervento dei Vigili del fuoco. L’o, però, non èstato estinto e, complice il vento, si sta ulteriormente allargando, malgrado il pronto intervento dei pompieri, ...

Advertising

euronewsit : Da Atene ad Evia, la Grecia brucia ancora, si registra una vittima: anche in Turchia il fuoco non si ferma ed ora a… - emergenzavvf : Un’altra giornata di fuoco: 1.508 #incendi affrontati oggi in #Italia, 336 ancora in corso, 5.159 #vigilidelfuoco a… - Agenzia_Ansa : Incendi in Abruzzo, ancora roghi da Ortona a Vasto. Curcio: 'Ieri una giornata drammatica' #ANSA - gigante581 : Coronavirus: Sicilia ancora prima per nuovi casi e decessi, 31 ricoveri in un giorno e zona gialla sempre più vicin… - infoitinterno : Ancora incendi a Reggio, minacciate le foreste dell'Aspromonte: chiesto l'intervento dell'esercito -