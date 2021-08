Anaao-Assomed Taranto: sta per verificarsi “il crollo dell’assistenza ospedaliera pubblica” Considerazioni dopo l'ordinanza del presidente della Regione Puglia (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito il comunicato: Quello che non avremmo mai voluto vedere sta per accadere: il crollo dell’assistenza ospedaliera pubblica. Da anni segnaliamo e denunciamo il progressivo deteriorarsi delle condizioni della Sanità pubblica senza che nessuno abbia mai fatto anche finta di occuparsi seriamente del problema, popolazione compresa. Stretta tra diminuzione delle risorse, manager spesso e volentieri più politici che tecnici che, per parafrasare Checco Zelone, forse il “mestiere non lo conoscono”, errori di programmazione ministeriali, non si sa quanto casuali, che hanno portato alla ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito il comunicato: Quello che non avremmo mai voluto vedere sta per accadere: il. Da anni segnaliamo e denunciamo il progressivo deteriorarsi delle condizioniSanitàsenza che nessuno abbia mai fatto anche finta di occuparsi seriamente del problema, popolazione compresa. Stretta tra diminuzione delle risorse, manager spesso e volentieri più politici che tecnici che, per parafrasare Checco Zelone, forse il “mestiere non lo conoscono”, errori di programmazione ministeriali, non si sa quanto casuali, che hanno portato alla ...

