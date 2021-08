Amichevoli precampionato, il Torino perde in casa dell’AZ Alkmaar (Di domenica 8 agosto 2021) Il Torino di Ivan Juric incappa in una sconfitta in rimonta contro l’AZ Alkmaar, nell’amichevole andata in scena all’AFAS Stadion della città olandese. Termina 2-1 per i padroni di casa, che ribaltano l’iniziale vantaggio granata arrivato dopo meno di un minuto dal fischio d’inizio. Incontro che era cominciato subito forte, con Marko Pjaca che ha trovato subito la via della rete con la sua nuova maglia: dopo circa 50?, infatti, arriva il suo scavetto vincente per il vantaggio dei granata. Gli olandesi non ci stanno e cominciano a macinare gioco. Berisha è bravo a respingere su Gundmundsson, ma al 14? nulla può sul tiro di Karlsson deviato ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ildi Ivan Juric incappa in una sconfitta in rimonta contro l’AZ, nell’amichevole andata in scena all’AFAS Stadion della città olandese. Termina 2-1 per i padroni di, che ribaltano l’iniziale vantaggio granata arrivato dopo meno di un minuto dal fischio d’inizio. Incontro che era cominciato subito forte, con Marko Pjaca che ha trovato subito la via della rete con la sua nuova maglia: dopo circa 50?, infatti, arriva il suo scavetto vincente per il vantaggio dei granata. Gli olandesi non ci stanno e cominciano a macinare gioco. Berisha è bravo a respingere su Gundmundsson, ma al 14? nulla può sul tiro di Karlsson deviato ...

Enna - Palermo 1 - 1, LE PAGELLE: bene Lancini e De Rose, delude l'attacco
Un passo indietro per il Palermo . I rosa, dopo un percorso netto per quanto riguarda le prestazioni nelle amichevoli precampionato, deludono contro l'Enna (compagine di Eccellenza), sembrato più in palla e galvanizzato dalla rumorosa cornice di pubblico presente allo stadio. Filippi sfrutta la partita per ...

Ingresso amaro dei tifosi dell'Ascoli: Elmas li 'purga' al coro 'Non siamo napoletani' Già dalle amichevoli precampionato, i soliti, beceri cori contro i napoletani si fanno purtroppo sentire. Tutto questo è avvenuto mentre i tifosi bianconeri entravano nel settore dello stadio a oro ...

Amichevoli: Insigne ispira il Napoli Lorenzo Insigne è stato l'ispirazione con un gol e un assist per Eljif Elmas, mentre il Napoli ha battuto l'Ascoli 2-1 in un'amichevole precampionato.

