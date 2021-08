Amichevoli: il Torino cade in Olanda, Az Alkmaar vince 2 - 1 (Di domenica 8 agosto 2021) Il Torino perde in Olanda, l'amichevole contro l'Az Alkmaar finisce 2 - 1 per i padroni di casa. Illusorio il vantaggio di Pjaca, al primo gol in granata dopo nemmeno 60 secondi di gara, poi la terza ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Ilperde in, l'amichevole contro l'Azfinisce 2 - 1 per i padroni di casa. Illusorio il vantaggio di Pjaca, al primo gol in granata dopo nemmeno 60 secondi di gara, poi la terza ...

Advertising

zazoomblog : Amichevoli precampionato il Torino perde in casa dell’AZ Alkmaar - #Amichevoli #precampionato #Torino - glooit : Amichevoli: il Torino cade in Olanda, Az Alkmaar vince 2-1 leggi su Gloo - ScMotorieSelmi : Amichevoli: il Torino cade in Olanda, Az Alkmaar vince 2-1 - sportface2016 : Il #Torino viene sconfitto dall'#AZAlkmaar in rimonta in amichevole - sportli26181512 : La Salernitana tiene testa per un'ora all'Aston Villa. Fiorentina, mancano i gol: La Salernitana tiene testa per un… -