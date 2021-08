Amichevoli | il Milan pareggia 0-0 con il Real Madrid Palo per Theo Bale sbaglia un rigore

(Di domenica 8 agosto 2021) Amichevole di grande lusso disputata al Wörthersee Stadion in Austria, tra ile il. Gara tra i due club con più Champions di tutte che si è chiusa con il risultato ad occhiali di 0-0. Buona prova per i rossoneri di Pioli che assaporano l’aria di Champions dopo tanti anni di assenza. Nel primo tempo undi, qualche strappo di Leao e soprattutto ildiparato da Maignan. Nel secondo tempo la traversa di Modric, qualche duello Vinicius-Tomori, altre scorribande sulla sinistra dima poca precisione. Un buon test ...

Advertising

SkySport : ?? L'arrivo del Milan a Villach ?? Alle 18.30 la sfida al Real Madrid di Ancelotti ?? LIVE su Sky Sport Calcio e Sky S… - appassionat : RT @Milansicilian: Quindi fatemi capire i ?????? sfottono noi milanisti perché ci gasiamo con le amichevoli e poi loro guardano ogni amichevol… - Birobiro72 : RT @Milansicilian: Quindi fatemi capire i ?????? sfottono noi milanisti perché ci gasiamo con le amichevoli e poi loro guardano ogni amichevol… - Milansicilian : Quindi fatemi capire i ?????? sfottono noi milanisti perché ci gasiamo con le amichevoli e poi loro guardano ogni amic… - LMilan_07 : Queste amichevoli estive certificano ancora una volta quanto abbiamo visto spesso nella scorsa stagione, segnare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Milan

DIRETTA/ Real Madrid(risultato 0 - 0) streaming: Lunin salva su Diaz! OCCASIONI PER VERDI E ... Dopo un ottimo avvio nei testcontro Heracles, Nijmegen e Oss, l'Az Alkmaar, pure non è ...La Liga infatti aprirà i battenti già la prossima settimana e fino a qui la squadra di Ancelotti pure non si è data troppo da fare in test. Prima della sfida con ildi questa sera si ...Il nuovo portiere rossonero para un rigore a Bale. Finisce 0-0 con palo di Theo Hernandez e traversa di Modric ...Mike Maignan si sta ambientando nel mondo Milan. Qualche insicurezza palla al piede nelle prime amichevoli estive, ma tante altre buone giocate per dare sicurezza al reparto. Ora anche un rigore parat ...