Ambiente e sviluppo: così il Gabon protegge il suo patrimonio boschivo (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – Il Gabon è una nazione ricoperta per il 90% da foreste. Come tante altre aree tropicali, anche in questo Paese africano il patrimonio boschivo è a rischio di deforestazione. Con il conseguente rischio di causare danni ambientali enormi. A differenza di altri Stati del continente nero, però, il governo ha fatto (e sta facendo) parecchio per affrontare e prevenire il problema. Tutelando così un delicato e prezioso ecosistema. 17 milioni per le foreste del Gabon Grazie a questo impegno a favore dell’Ambiente, l’esecutivo di Libreville ha appena ricevuto 17 milioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – Ilè una nazione ricoperta per il 90% da foreste. Come tante altre aree tropicali, anche in questo Paese africano ilè a rischio di deforestazione. Con il conseguente rischio di causare danni ambientali enormi. A differenza di altri Stati del continente nero, però, il governo ha fatto (e sta facendo) parecchio per affrontare e prevenire il problema. Tutelandoun delicato e prezioso ecosistema. 17 milioni per le foreste delGrazie a questo impegno a favore dell’, l’esecutivo di Libreville ha appena ricevuto 17 milioni di ...

Advertising

Samira1577 : RT @papito1492: Per lor signori, al Sud non possiamo pretendere d'avere contemporaneamente lavoro, salute, ambiente e sviluppo. Ne possiamo… - giadif : RT @papito1492: Per lor signori, al Sud non possiamo pretendere d'avere contemporaneamente lavoro, salute, ambiente e sviluppo. Ne possiamo… - papito1492 : Per lor signori, al Sud non possiamo pretendere d'avere contemporaneamente lavoro, salute, ambiente e sviluppo. Ne… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlPrimatoN: La Central African Forest Initiative ha stanziato 17 milioni per aiutare il Gabon nella lotta alla deforestazione https://t… - IlCastiga : RT @IlPrimatoN: La Central African Forest Initiative ha stanziato 17 milioni per aiutare il Gabon nella lotta alla deforestazione https://t… -