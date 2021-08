Amare male, il servizio pubblico sentimentale di Guido Catalano: “Come si fa a fidanzarsi? Per prima cosa, poca masturbazione” (Di domenica 8 agosto 2021) Il poeta performativo dell’amore, già fenomeno letterario con i suoi libri di successo e oltre 100 date all’anno di “poesie dal vivo” in tutta Italia, approda per la prima volta nel mondo dei podcast con questo daily che potrebbe essere definito di “servizio pubblico sentimentale”. A partire dal 2 agosto l’esperto di affari amorosi Guido Catalano – accompagnato dal terribile e vessatissimo tecnico del suono Enzo – in 20 puntate da 15 minuti risponderà alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Il poeta performativo dell’amore, già fenomeno letterario con i suoi libri di successo e oltre 100 date all’anno di “poesie dal vivo” in tutta Italia, approda per lavolta nel mondo dei podcast con questo daily che potrebbe essere definito di “”. A partire dal 2 agosto l’esperto di affari amorosi– accompagnato dal terribile e vessatissimo tecnico del suono Enzo – in 20 puntate da 15 minuti risponderà alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di ...

