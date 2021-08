Alpinista si frattura la spalla su una ferrata del monte Alben | soccorso dal Cnsas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista frattura

OLTRE IL COLLE (BG) – Allertamento sabato 7 agosto verso mezzogiorno, da parte di Soreu delle Alpi, per la VI Delegazione Orobica del Cnsas: un alpinista si era infortunato mentre si trovava sulla ferrata "Maurizio", in Alben, e aveva riportato la sospetta frattura. Intervento complesso sabato 7 agosto per un alpinista che si è infortunato mentre si trovava sulla ferrata «Maurizio», sull'Alben.