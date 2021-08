Alluvioni in Germania, indagato politico Cdu per i ritardi nel dare l’allarme alla popolazione (Di domenica 8 agosto 2021) Solo in Renania Palatinato si contano oggi 141 morti, 766 feriti e 16 dispersi oltre ad ingenti danni ambientali e non: circa 42mila persone hanno perso tutto o parte dei loro beni. Dopo le Alluvioni che hanno devastato il Land della Germania, la procura di Coblenza e quella di Colonia hanno avviato delle indagini per individuare eventuali responsabilità penali per il ritardo nel diffondere l’allarme alle popolazioni. Il procuratore capo di Coblenza, Harald Kruse, venerdì ha reso noto che il suo ufficio ha aperto un fascicolo di indagini per omicidio e lesioni colpose per omissioni nei confronti del presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Solo in Renania Palatinato si contano oggi 141 morti, 766 feriti e 16 dispersi oltre ad ingenti danni ambientali e non: circa 42mila persone hanno perso tutto o parte dei loro beni. Dopo leche hanno devastato il Land della, la procura di Coblenza e quella di Colonia hanno avviato delle indagini per individuare eventuali responsabilità penali per il ritardo nel diffonderealle popolazioni. Il procuratore capo di Coblenza, Harald Kruse, venerdì ha reso noto che il suo ufficio ha aperto un fascicolo di indagini per omicidio e lesioni colpose per omissioni nei confronti del presidente del ...

