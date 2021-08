Allerta meteo in tutta Italia: caldo rovente, temperature da bollino rosso (Di domenica 8 agosto 2021) L’Italia verrà investita da una forte ondata di caldo, la più torrida della stagione. Nel corso della prossima settimana un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, partito dal Sahara, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 8 agosto 2021) L’verrà investita da una forte ondata di, la più torrida della stagione. Nel corso della prossima settimana un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, partito dal Sahara, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - infoitinterno : Meteo, caldo africano con temperature fino a 45°. Curcio: «Allerta incendi» - CittadinidiTwtt : RT @DPCgov: ??Lunedì 9 agosto ???? #allertaARANCIONE nella Provincia Autonoma di Bolzano. ??Consulta il bollettino per conoscere il livello e… - mattinodipadova : L’ondata di maltempo intenso per i bacini Alto Piave, Pedemontano, Brenta e Bacchiglione si esaurirà già nella sera… - nuova_venezia : L’ondata di maltempo intenso per i bacini Alto Piave, Pedemontano, Brenta e Bacchiglione si esaurirà già nella sera… -