Allegri | “Il Barcellona era avanti | puntiamo ad arrivare al top per il campionato Scudetto? L’Inter è la favorita”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha commentato a Sky Sport il ko per 3-0 nel Trofeo Gamper con il. Queste le sue parole: “Mi dispiace per il risultato, ma la squadra ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Abbiamo bisogno di trovare la condizione migliore. Loro erano molto più, ma sono soddisfatto di quello che ha espresso la squadra. Abbiamo subito due gol evitabili, però l’importante è essere pronti il 22 per prendere tre punti a Udine”. Su Ronaldo: “Si sta allenando bene e ha una buona condizione. Si è messo a disposizione della squadra come sempre, poi rientrerà anche Dybala. ...

La Juve di Allegri crea più di un'occasione per pareggiare, ma Neto è sempre attento sulle conclusioni dei bianconeri. Al 58' il Barcellona raddoppia con Braithwaite, che va a segno di testa