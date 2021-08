All’asta l’NFT più grande del mondo per finanziare il Museo del Liberty a Sarnico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 agosto 2021). Un’opera d’arte digitale per il primodelin Italia, a. Andrea Speziali, artista riminese e delegato alla bellezza nel comune di, ha eliminato il suo account Flickr con all’interno mezzo milione di immagini e oltre 70 milioni di visualizzazioni, ottenute da quando si iscrisse nel 2009 per “My Life“, il suo primo nft (“non fungible token”, oggetto virtuale unico ed inimitabile nel suo genere), e tutelare la piena proprietà al successore. Il giovane artista poliedrico, da poco anche compositore musicale, noto per aver esposto una scultura al Padiglione Italia della 54° ...