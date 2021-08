Alla guerra delle spie (Di domenica 8 agosto 2021) Il «secondo mestiere più antico del mondo» non si basa tanto su strumentazioni ipertecnologiche, quanto su pratiche millenarie come rapimenti e omicidi per silenziare politici, dissidenti, intellettuali scomodi... E se i russi sono maestri, anche i servizi segreti degli altri Paesi non sono da meno. Una delegazione israeliana che sbarca in Egitto per raggiungere un accordo di scambio di prigionieri con Hamas. Una trattativa serrata tra Teheran e Washington sui prigionieri della «guerra fredda mediorientale» che si consuma intorno al nucleare. E ancora omicidi in Europa, colpi di Stato in Africa e ai Caraibi, rapimenti negli Usa e doppiogiochi lungo la Via della seta. ... Leggi su panorama (Di domenica 8 agosto 2021) Il «secondo mestiere più antico del mondo» non si basa tanto su strumentazioni ipertecnologiche, quanto su pratiche millenarie come rapimenti e omicidi per silenziare politici, dissidenti, intellettuali scomodi... E se i russi sono maestri, anche i servizi segreti degli altri Paesi non sono da meno. Una delegazione israeliana che sbarca in Egitto per raggiungere un accordo di scambio di prigionieri con Hamas. Una trattativa serrata tra Teheran e Washington sui prigionieri della «fredda mediorientale» che si consuma intorno al nucleare. E ancora omicidi in Europa, colpi di Stato in Africa e ai Caraibi, rapimenti negli Usa e doppiogiochi lungo la Via della seta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla guerra LETTURE/ Adele Bonolis: un unico abbraccio per liceali, pazzi e prostitute ...sereno all'insegna di una vita ordinaria e di un'ipotesi di fede cattolica proposta e lasciata alla ... La seconda guerra mondiale con le sue conseguenze sulla psiche di molti ed il susseguirsi di ...

SCENARI/ Così il nucleare può ancora mandare in tilt la 'verde' Unione Europea Terza Guerra Mondiale: dove scoppierà?/ Usa vs Cina, Iran, Turchia: i fronti caldi... Il rapporto ...Panel on Climate Change " dimostra i vantaggi che l'energia nucleare potrebbe portare alla riduzione ...

Alla guerra delle spie Panorama Navarra - De Luca, la guerra finisce a Roma Il deputato ha chiesto la rimozione del sindaco, il quale replica duramente con una lettera inviata alla ministra degli Interni. Il Pd: «Istigazione a delinquere». E il primo cittadino ribalta l’accus ...

Enigmatico Giappone Una cultura affascinante per le sue tradizioni, l’impeccabile esercizio dell’arte della guerra, la capacità di affrontare le sconfitte senza rinunciare alla dignità per ricominciare a costruire, inven ...

