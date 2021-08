Alessia Maurelli | “La medaglia incarna sacrifici e lacrime | la ginnastica ritmica italiana ci sarà sempre”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) L’Italia ha chiuso in bellezza le Olimpiadi di Tokyo 2021, conquistando una stupendadi bronzo per merito delle Farfalle. La Nazionale diè riuscita a salire sul podio a cinque cerchi per la terza volta nella storia dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili nei due esercizi esibiti in pedana, non sbagliando praticamente nulla a differenza delle avversarie dirette per il piazzamento di lusso. Le azzurre hanno avuto la meglio sulla Bielorussia (che era davanti a metà gara), su Cina, Israele, Giappone, Ucraina. Soltanto Bulgaria e Russia sono ...