Agosto, ladri d’appartamento in azione: tutti i trucchetti dei banditi per capire quando svaligiare le case (Di domenica 8 agosto 2021) I ladri d’appartamento in azione. Puntuali come un cronometro svizzero: scattano le ferie d’Agosto e sono tanti i trucchetti usati per capire se una casa è abitata e è libera, con i residenti in ferie. Il Giornale nella cronaca di Milano, dove i furti sono iniziati e pieno ritmo, informa le potenziali vittime di furti con un vademecum utile a decrittare i “segnali” dei ladri. Sono molte le tecniche utilizzate dagli intrusi. ladri d’ Agosto, occhio ai piccoli segni sulla buca delle poste e sul portone Occhio, ad esempio, se sulla propria ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) Iin. Puntuali come un cronometro svizzero: scattano le ferie d’e sono tanti iusati perse una casa è abitata e è libera, con i residenti in ferie. Il Giornale nella cronaca di Milano, dove i furti sono iniziati e pieno ritmo, informa le potenziali vittime di furti con un vademecum utile a decrittare i “segnali” dei. Sono molte le tecniche utilizzate dagli intrusi.d’, occhio ai piccoli segni sulla buca delle poste e sul portone Occhio, ad esempio, se sulla propria ...

