Afghanistan, talebani inarrestabili: cadono Kunduz e altre due città (Di domenica 8 agosto 2021) Kunduz, Sar-e-Pul, Taloqan: in poche ore tre città afghane, capoluoghi di province, sono cadute nelle mani dei talebani. Continua così la avanzata dei militanti inarrestabile nel Paese... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 agosto 2021), Sar-e-Pul, Taloqan: in poche ore treafghane, capoluoghi di province, sono cadute nelle mani dei. Continua così la avanzata dei militanti inarrestabile nel Paese...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo ore di intensi combattimenti Kunduz, città chiave nel nord dell'Afghanistan, è stata conquistata dai talebani.… - RaiNews : È il terzo capoluogo provinciale e la più importante città afghana dopo Kabul #Afghanistan #Kunduz - Agenzia_Italia : Afghanistan: Kunduz è caduta in mano ai talebani - PaoloBonucci1 : RT @GHINODITACCO18: Qualcuno mi sa dire che cosa cazzo ci siamo stati a fare per 20 anni in Afghanistan dove abbiamo sperperato miliardi pe… - DaustoC : RT @GHINODITACCO18: Qualcuno mi sa dire che cosa cazzo ci siamo stati a fare per 20 anni in Afghanistan dove abbiamo sperperato miliardi pe… -