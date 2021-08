Afghanistan | inesorabile avanzata dei talebani | conquistano anche Kunduz mentre americani e britannici scappano

Advertising

fondazioneoasis : Il #Libano a un anno dall'esplosione a #Beirut, le sfide di Raisi alla presidenza in #Iran e l'inesorabile avanzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan inesorabile

Il Post

Avanzata talebanaDa maggio scorso, in concomitanza con il ritiro dei soldati stranieri, i talebani stanno avanzando inesorabilmente nella conquista dell'. Prima hanno preso il ...ConquistaI talebani hanno preso il controllo di un secondo capoluogo di provincia in: si tratta di Sheberghan, nella provincia nordoccidentale di Jawzjan. Ieri, era stato il ...Procede inarrestabile l'offensiva dei talebani nell'Afghanistan orfano delle truppe della Nato dove la situazione diventa ora dopo ora sempre più esplosiva al punto che i ...L'offensiva dei Talebani per riprendersi l'Afghanistan, fin qui inesorabile, ha segnato un ulteriore successo strategico. I ribelli hanno ...