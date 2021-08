Afghanistan, i talebani conquistano un altro capoluogo di provincia (Di domenica 8 agosto 2021) I talebani hanno conquistato in poche ore un secondo capoluogo di provincia dell'Afghanistan, Sar - e - Pul, dopo che già Kunduz aveva subito la stessa sorte. I miliziani hanno circondato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Ihanno conquistato in poche ore un secondodidell', Sar - e - Pul, dopo che già Kunduz aveva subito la stessa sorte. I miliziani hanno circondato un ...

