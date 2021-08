Advertising

repubblica : Afghanistan, violenti combattimenti a Kunduz tra talebani e forze governative - vaticannews_it : #3agosto #Afghanistan In 130mila hanno lasciato le loro case negli ultimi 2 mesi, il 60% sono minori. Oltre 60.300… - martaserafini : Danish Siddiqui, premio Pulitzer 2018, è stato ucciso il 16 luglio in #Afghanistan. Fuoco incrociato si disse. Ora… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: i talebani conquistano Kunduz: (ANSA) - KABUL, 08 AGO - Dopo ore di intensi combattim… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Afghanistan. I talebani avanzano: conquistato un altro capoluogo. Mentre Ue e Usa pensano solo ai loro cittadini, l’On… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan talebani

Dopo ore di intensi combattimenti Kunduz, città chiave nel nord dell', è stata conquistata dai. Lo riferiscono fonti degli insorti. "Kunduz è caduta, ihanno conquistato tutti punti chiave della città", ha riferito un giornalista della ...'Ihanno raggiunto la piazza principale della città. Gli aerei li stanno bombardando ', ha detto Abdul Aziz, un residente raggiunto per telefono. Le forze governative afgane hanno in gran ...Violenti scontri tra le forze afghane e i talebani sono in corso nel centro della città di Kunduz, secondo quanto riportano fonti ufficiali e un corrispondente dell’Afp. «Gli scontri lungo le strade s ...Violenti scontri tra le forze afghane e i talebani nel centro della città di Kunduz. "Violenti scontri lungo le strade stanno interessando diverse parti della città - riferisce Amruddin Wali, membro d ...