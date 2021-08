Addio Messi | il saluto social | «Volevo continuare qui | ho fatto di tutto» – FOTO

(Di domenica 8 agosto 2021) Lionelsaluta il Barcellona anche dai: ecco le parole del campione argentino dopo la conferenza stampa –Lionelsaluta il Barcellona sui. Il suo messaggio via Instagram. «Mi sarebbe piaciuto partire in un altro modo, anche se suppongo che unnon possa mai essere qualcosa di carino… mi sarebbe piaciutoqui, hocon quell’obiettivo e alla fine non è successo. Ho solo parole di ringraziamento per tutti coloro che mi hanno accompagnato in tanti anni al club. E per i nostri tifosi, che ...

CB_Ignoranza : Quando sei triste per l’addio al Barcellona ma ti consoli con i 35 milioni che prenderai al PSG. #Messi #Psg - angelomangiante : #Messi : 'Non sono pronto a questo. È difficile dire addio. Ringrazio i miei compagni che sono qui. Ringrazio i ti… - DiMarzio : #Barcellona, il riassunto della conferenza stampa d'addio di Leo #Messi - ilcomitatodicon : Con pianto inconsolabile, il Comitato #Messi #Barcellona #addio #lacrime #Psg - infoitsport : Messi dice addio al Barça “Non sono pronto, immaginavo altro finale” -

...argentino dopo la conferenza stampa - FOTO Lionelsaluta il Barcellona sui social. Il suo messaggio via Instagram. "Mi sarebbe piaciuto partire in un altro modo, anche se suppongo che un...L'dell'attuale numero 9 ai giallorossi, spinge Mourinho a cercare un nuovo attaccante. Tra i possibili profili c'è anche quello di Mauro Icardi che, con l'arrivo dial Psg, potrebbe ..."L'addio di Messi al Barcellona è stato una sorpresa, per me e per tutti" ha detto il tecnico dei citizens -. Abbiamo scommesso su Jack Grealish e utilizzerà la maglia numero 10 perché ci fidiamo di ...La Ligue 1 si lustra gli occhi chiedendosi se sia tutto vero. Leo Messi sta per essere annunciato dal PSG dopo l’addio al Barcellona e l’entusiasmo che si respira in Francia è spiegato bene dalle paro ...