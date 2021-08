“Addio, leggenda!”. Lutto nella musica, se ne va un gigante: “Il mondo piange, oggi…” (Di domenica 8 agosto 2021) Grande Lutto nel mondo della musica: è morto Dennis Thomas, detto “Dee Tee”, membro fondatore della band soul-funk Kool & the Gang. L’uomo aveva 70 anni e, come ha fatto sapere il suo portavoce, è scomparso “pacificamente nel sonno sabato nel New Jersey, dove risiedeva a Montclair”. Lascia la moglie, Phynjuar Saunders Thomas, la figlia Tuesday Rankin e i figli David Thomas e Devin Thomas. nella formazione nota per i successi “Celebration” e “Get Down On It” Thomas suonava il sax contralto, ma era anche flautista e percussionista. Come forse qualcuno ricorderà, la sua ultima apparizione con il gruppo (che nel 2020 ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Grandeneldella: è morto Dennis Thomas, detto “Dee Tee”, membro fondatore della band soul-funk Kool & the Gang. L’uomo aveva 70 anni e, come ha fatto sapere il suo portavoce, è scomparso “pacificamente nel sonno sabato nel New Jersey, dove risiedeva a Montclair”. Lascia la moglie, Phynjuar Saunders Thomas, la figlia Tuesday Rankin e i figli David Thomas e Devin Thomas.formazione nota per i successi “Celebration” e “Get Down On It” Thomas suonava il sax contralto, ma era anche flautista e percussionista. Come forse qualcuno ricorderà, la sua ultima apparizione con il gruppo (che nel 2020 ...

