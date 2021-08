Acqua alta a Venezia, acquapark per i turisti ma la “situazione è drammatica per San Marco” (Di domenica 8 agosto 2021) Per i turisti è una pacchia. Selfie, foto, piedi nudi nell’Acqua, addirittura bambini che simulano i giochi da piscina e nuotano. L’Acqua alta che arriva d’agosto è evento inconsueto, a suo modo un’attrattiva in più per Venezia. Sabato 7 agosto, il livello annunciato a 105 centimetri sul medio mare, in realtà si è fermato appena sotto il metro. Il fenomeno è durato dalle 21.30 alle 22.30, ma è stato sufficiente perché il 5 per cento della città finisse in ammollo. La sera precedente si era arrivati a 90 centimetri. In quel ventesimo del centro storico allagato con una quota di un metro c’è sempre piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Per iè una pacchia. Selfie, foto, piedi nudi nell’, addirittura bambini che simulano i giochi da piscina e nuotano. L’che arriva d’agosto è evento inconsueto, a suo modo un’attrattiva in più per. Sabato 7 agosto, il livello annunciato a 105 centimetri sul medio mare, in realtà si è fermato appena sotto il metro. Il fenomeno è durato dalle 21.30 alle 22.30, ma è stato sufficiente perché il 5 per cento della città finisse in ammollo. La sera precedente si era arrivati a 90 centimetri. In quel ventesimo del centro storico allagato con una quota di un metro c’è sempre piazza ...

Advertising

petergomezblog : Venezia, nonostante il Mose la Basilica di San Marco è indifesa contro l’acqua alta. E anche quest’anno sarà così:… - fattoquotidiano : Venezia, la Basilica di San Marco è indifesa contro l’acqua alta. E anche quest’anno sarà così: l’unico progetto ch… - repubblica : Acqua alta a sorpresa anche ad agosto: nella notte piazza San Marco si allaga - Anubi_Inpw : RT @nuova_venezia: VIDEO/ L'acqua alta torna a sorpresa a Venezia in pieno agosto. Il Mose non è entrato in funzione e piazza San Marco è t… - Klasho7 : @Sbiru29Fabio L'Italia è tutta bella...ci sono posti in Sardegna, in Puglia, in Calabria, in Campania ecc...anche i… -