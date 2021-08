23 agosto 2021, la bella notizia per tutti gli italiani: parte ufficialmente il bonus Tv (Di domenica 8 agosto 2021) parte il bonus rottamazione tv: dal 23 agosto sarà possibile richiedere il bonus per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. A comunicarlo è il Mise, dopo la firma del decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgelli: il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al suo interno è contenuto anche il modulo per richiedere l’incentivo: va consegnato al rivenditore o in un’isola ecologica autorizzata. Con il bonus si applica uno sconto del 20% sull’acquisto, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021)ilrottamazione tv: dal 23sarà possibile richiedere ilper l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. A comunicarlo è il Mise, dopo la firma del decreto dadel ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgelli: il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al suo interno è contenuto anche il modulo per richiedere l’incentivo: va consegnato al rivenditore o in un’isola ecologica autorizzata. Con ilsi applica uno sconto del 20% sull’acquisto, ...

Advertising

DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - Agenzia_Ansa : L'8 agosto 1956 a Marcinelle, in Belgio, morirono in 262: nel disastro della miniera di Bois du Cazier persero la v… - DiMarzio : La @juventusfc prepara una nuova offerta per #Locatelli: #Pjanic resta sullo sfondo come alternativa - AssiElena : RT @Lorenzo62752880: In Italia al 7 agosto 2021, morti Covid 22! Il 7 agosto dell'anno scorso erano stati solo 3. ma i vaccini funzionano… - Lodamarco1 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto: Anche l’Anpi contro Durigon. Conte: “Ora deve dimettersi” -