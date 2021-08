Zuppa di Porro del 7 agosto 2021

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 agosto 2021)di. Oro da ricordare in effeti, al di là della comprensibile retorica. Solo per il Fatto è una brevozza. Armani la deve buttare sull’integrazione, che palle. Green Pass, anche il Goornale si accorge che il suo esordio è un caos. Belpi continua con le incongruenze. Sallusti va all’attacco personale di Borghi e nelle pagine interne dà degli schifosi ai giornalisti del Fatto per l’attacco a Farina, neo consulente di Brunetta. Intersssante pezzo di Magati su Corsera. Nel frattempo i contagi sono schizzati a centomila? Macchè…. ma non merita pezzoni. Draghi e il reddito di cottadinanza, solo Ocone lo legge come scaltro e ha ragione. Tabacci attacca ...