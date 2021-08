Volley | Olimpiadi Tokyo | l’Italia chiude al 6° posto La classifica finale | Francia in trionfo | Brasile senza medaglie

Advertising

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - AndreaRomano9 : Il #disastroRai su #Olimpiadi si fa sempre più pittoresco: senza streaming, senza possibilità di avere due canali,… - Pezzadazienda : ma portiamoci avanti. nelle olimpiadi invernali di milano-cortina, farà la sua comparsa lo snow volley. in discussi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Grande Ngapeth: alla Francia l’oro olimpico nel volley maschila #Tokyo2020 - zazoomblog : LIVE Francia-ROC 2-2 Finale volley Olimpiadi in DIRETTA: l’oro si deciderà al tie-break! - #Francia-ROC #Finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Olimpiadi

TOKYO (GIAPPONE) - Trascinata da un grande Ervin Ngapeth la Francia si mette al collo l'oro olimpico delsuperando in una spettacolare finale 3 - 2 (25 - 23; 25 - 17; 21 - 25; 21 - 25; 15 - 12) la Russia (Roc). In vantaggio di due set la formazione di Tillie ha subito la rimonta avversaria prima ...Francia - Russia 3 - 2 (25 - 23, 25 - 17, 21 - 25, 21 - 25, 15 - 12) ? La Francia non era mai andata oltre l'8° posto alle, oggi è d'oro, alla sua prima finale. E non aveva mai superato i quarti. Cinque anni fa a Rio era stata rimasta fuori dai migliori ancora una volta. E quella sera al Maracanazinho si erano ...Si è concluso il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Francia ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo la Russia in una memorabile finale risolta al tie-break, dopo che i Ga ...Si chiudono i Giochi di Tokyo: maratona maschile, basket volley e ancora Italia nell’ultima giornata di gare. Poi la cerimonia di chiusura ...