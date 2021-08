Volley | Olimpiadi Tokyo 2020 | i premi individuali e il miglior sestetto Earvin Ngapeth MVP

(Di sabato 7 agosto 2021) Si è concluso il torneo dimaschile alledi. La Francia ha vinto sconfiggendo la Russia per 3-2 in una finale al cardiopalma, dove i transalpini si sono fatti rimontare da 0-2 e sono dovuti risalire da 3-6 nel tie-break.è stato semplicemente maestoso e ha trascinato la formazione transalpina verso la prima medaglia d’oro della sua storia. Maxim Mikhaylov e compagni si leccano le ferite, mentre l’Argentina si consola col bronzo battendo il Brasile.è statoato come MVP, ...

Beach, vince la Norvegia La Norvegia ha vinto la medaglia d'oro nel beachbattendo in ...ko in finale Gli Usa hanno vinto la medaglia d'oro del torneo di basket maschile delle...Prestazione semplicemente colossale dello schiacciatore Earvin Ngapeth , l'uomo più rappresentativo e istrionico dei Bleus. Il martello, che nella prossima stagione tornerà a giocare a Modena, ha ...Si è concluso il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Francia ha vinto sconfiggendo la Russia per 3-2 in una finale al cardiopalma, dove i transalpini si sono fatti rimontare da ...Si è concluso il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Francia ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo la Russia in una memorabile finale risolta al tie-break, dopo che i Ga ...