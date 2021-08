Volley, la Francia vince le Olimpiadi per la prima volta! Earvin Ngapeth show, la Russia rimonta da 0-2 e spreca (Di sabato 7 agosto 2021) Abbiamo assistito a una delle Finali più spettacolari, avvincenti, travolgenti della storia del Volley maschile alle Olimpiadi. La Francia ha conquistato la medaglia d’oro dopo 2 ore e 15 minuti di autentica battaglia, sconfiggendo la Russia per 3-2 (25-23; 25-17; 21-25; 21-25; 15-12). I transalpini salgono sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia, facendo subito centro al primo atto conclusivo di sempre. I Galletti hanno meritato il titolo dopo aver annichilito due delle grandi favorite per il trionfo conclusivo: la Polonia ai quarti di finale, la ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Abbiamo assistito a una delle Finali più spettacolari, avnti, travolgenti della storia delmaschile alle. Laha conquistato la medaglia d’oro dopo 2 ore e 15 minuti di autentica battaglia, sconfiggendo laper 3-2 (25-23; 25-17; 21-25; 21-25; 15-12). I transalpini salgono sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per lavolta nella storia, facendo subito centro al primo atto conclusivo di sempre. I Galletti hanno meritato il titolo dopo aver annichilito due delle grandi favorite per il trionfo conclusivo: la Polonia ai quarti di finale, la ...

Ananke220 : A 200 anni dalla morte, la Francia vendica Napoleone in una partita di Volley. - jelly_jada : RT @Mora20La: @jelly_jada Mi ricordo un'intervista di Earvin in cui si lamentava che la federazione festeggia quando loro vincono, ma non f… - Mora20La : @jelly_jada Mi ricordo un'intervista di Earvin in cui si lamentava che la federazione festeggia quando loro vincono… - Vanja624 : Negli sport di squadra siamo lontani dal livello della #Francia: questi alla prima occasione hanno vinto l'oro nel… - luthien70 : #Volley #Tokyo2020 Ngapeth spaziale, Francia campione olimpico -