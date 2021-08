Vivo, il regista Kirk De Micco: “la storia parla di musica e del potere della musica” (Di sabato 7 agosto 2021) La nostra intervista video a Kirk De Micco, regista di Vivo, il nuovo film Sony Animation disponibile su Netflix dal 6 agosto 2021. Una cosa che ci ha sorpresi e colpiti nel recente cammino di Sony Pictures Animation e degli ultimi film dello studio è la capacità di lavorare sugli stili, di sfruttare tecniche diverse per proporre una costruzione visiva originale, capace di distinguersi nel mondo dell'animazione occidentale in cui si muovono. Lo avevamo apprezzato in Spider-Man: Un nuovo universo, l'abbiamo confermato con I Mitchell contro le Macchine e siamo stati contenti di riscontrare un approccio del genere anche in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) La nostra intervista video aDedi, il nuovo film Sony Animation disponibile su Netflix dal 6 agosto 2021. Una cosa che ci ha sorpresi e colpiti nel recente cammino di Sony Pictures Animation e degli ultimi film dello studio è la capacità di lavorare sugli stili, di sfruttare tecniche diverse per proporre una costruzione visiva originale, capace di distinguersi nel mondo dell'animazione occidentale in cui si muovono. Lo avevamo apprezzato in Spider-Man: Un nuovo universo, l'abbiamo confermato con I Mitchell contro le Macchine e siamo stati contenti di riscontrare un approccio del genere anche in ...

