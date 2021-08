Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Alicia Kirgan

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 7 agosto 2021) Il giorno 16 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha deciso di perdere peso per continuare a stare col suo compagno che a sua volta era riuscito a liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga.alTracey, la protagonista, ha 32 anni, vive a Madison in Illinois, e all’inizio del suo ...