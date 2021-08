VIDEO Tokyo 2020, gli eroi della 4×100 rivedono la gara: quanta emozione! (Di sabato 7 agosto 2021) La squadra italiana della staffetta 4x100, vincitrice della medaglia d'oro, riguarda la proprio performance e si emoziona Leggi su mediagol (Di sabato 7 agosto 2021) La squadra italianastaffetta 4x100, vincitricemedaglia d'oro, riguarda la proprio performance e si emoziona

Advertising

Eurosport_IT : LUIGI BUSÀ CAMPIONE OLIMPICO! ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima medaglia assoluta nel Karate Kumite -75Kg e re… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - Eurosport_IT : È il caso di dire che abbiamo una ‘marcia’ in più ?????? L'inno di Mameli suona per la settima volta a Tokyo per Mas… - ROBYBOX : RT @lisaquac81: Non amo la troppa retorica legata a certe medaglie, se poi a fine #Olimpiadi torna l'oblio..però questa è la realtà che ci… - GraziaMarocco : RT @CucchiRiccardo: Da ascoltare. Da ascoltare e basta. Impariamo ad ascoltare. #Buongiorno #7agosto -