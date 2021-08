VIDEO Tokyo 2020: Brasile-Spagna, Conyedo e le farfalle. Il meglio del giorno (Di sabato 7 agosto 2021) Le immagini della penultima giornata di olimpiadi con il trionfo del Brasile nel calcio e il bronzo di Conyedo nella lotta libera Leggi su mediagol (Di sabato 7 agosto 2021) Le immagini della penultima giornata di olimpiadi con il trionfo delnel calcio e il bronzo dinella lotta libera

LUIGI BUSÀ CAMPIONE OLIMPICO! Il Gorilla d'Avola vince la prima medaglia assoluta nel Karate Kumite -75Kg - Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro - È il caso di dire che abbiamo una 'marcia' in più L'inno di Mameli suona per la settima volta a Tokyo per Mas… - Tokyo 2020, ginnasta russa si esibisce sulle note di Bella Ciao - Un elicottero a Tokyo! l'esercizio al cavallo con maniglie

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tokyo Nel medagliere da record dell'Italia spiccano Lombardia e Puglia con 7 ori su 10 Le Olimpiadi di Tokyo saranno ricordate come le migliori della storia dello sport italiano. Con almeno 38 medaglie, è stato già superato con due giorni di anticipo il record di 36, raggiunto a Los Angeles nel 1932 ed ...

Un'allenatrice tedesca è stata espulsa da Tokyo 2020 per aver picchiato un cavallo ... allenatrice tedesca di pentathlon moderno, è stata espulsa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per aver colpito un cavallo iscritto alla gara a ostacoli. A condannarla sono stati alcuni video che hanno ...

Tokyo 2020, ori e record: Casa Italia esplode di gioia - Video Tokyo 2020, ori e record Adnkronos allenatrice tedesca Allenatrice tedesca di pentathlon moderno picchia il cavallo che non salta nella prova di equitazione ed invita la sua atleta a fare lo stesso: risultato, espulsione dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ...

VIDEO Volley, gli highlights e la sintesi di Francia-Russia. Oro ai transalpini La Francia del volley maschile ha finalmente spezzato l'incantesimo Olimpico conquistando la medaglia d'oro in quel di Tokyo 2020. Russia battuta per 3-2 al termine di un match da ricordare, con Earvi ...

