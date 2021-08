VIDEO Stati Uniti-Francia 87-82, Finale basket Olimpiadi: highlights e sintesi (Di sabato 7 agosto 2021) Gli Stati Uniti si confermano campioni olimpici nella pallacanestro maschile. La squadra di Gregg Popovich si impone per 87-82 sulla Francia, vendicandosi così della sconfitta al debutto nel girone A; un match controllato dall’inizio dal team a stelle e strisce, con i transalpini che hanno tentato di rimanere sempre attaccati alla partita, rimasta aperta fino al termine. Kevin Durant si conferma come l’attaccante migliore al mondo: partita da 29 punti con il 50% al tiro, 6 rimbalzi e tre assist. In questo modo il giocatore dei Brooklyn Nets raggiunge Carmelo Anthony a quota tre ori olimpici, avendo fatto parte delle spedizioni di Londra ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Glisi confermano campioni olimpici nella pallacanestro maschile. La squadra di Gregg Popovich si impone per 87-82 sulla, vendicandosi così della sconfitta al debutto nel girone A; un match controllato dall’inizio dal team a stelle e strisce, con i transalpini che hanno tentato di rimanere sempre attaccati alla partita, rimasta aperta fino al termine. Kevin Durant si conferma come l’attaccante migliore al mondo: partita da 29 punti con il 50% al tiro, 6 rimbalzi e tre assist. In questo modo il giocatore dei Brooklyn Nets raggiunge Carmelo Anthony a quota tre ori olimpici, avendo fatto parte delle spedizioni di Londra ...

