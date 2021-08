VIDEO | Le 5C di Lele ADANI: L’ALLENAMENTO SI FA! (Di sabato 7 agosto 2021) L’ALLENAMENTO si fa, è il mantra di Lele ADANI. I 5 consigli dell’ex difensore di Inter e Fiorentina per migliorarsi sempre. #ADANI ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo VIDEO Le 5C di Lele ADANI: L’ALLENAMENTO SI FA! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021)si fa, è il mantra di. I 5 consigli dell’ex difensore di Inter e Fiorentina per migliorarsi sempre. #ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articoloLe 5C diSI FA! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

vane___96 : Quanto mi manca Lele, a mio parere meritava più di Sergio ??????? - valala5 : RT @EsattoC: IL VIDEO RIMOSSO DI LELE GIACCARI CHE LO TOCCA A TANCREDI GALLI: i due influencers alimentano la SHIP! E tu cosa ne pensi? ??????… - lele_Bertea : RT @unoscribacchino: Bambino palestinese ucciso, un video incastra i soldati israeliani. L'ong israeliana B'Tselem rende pubbliche le imma… - ema_lele_ : Madre: 'cosa dice questa bolletta?' Io: 'non lo so, non so cosa vuol dire' Madre: 'eh allora che cosa ti insegnano… - lele_bosio : RT @somosaopaulinos: Emiliano Rigoni e Luan ?????? -