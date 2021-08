VIDEO Abraham Conyedo bronzo alle Olimpiadi! Il lottatore italiano ribalta tutto con una proiezione (Di sabato 7 agosto 2021) Abraham Conyedo ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il lottatore italiano è riuscito a salire sul podio della categoria -97 kg, passando dai ripescaggi dopo l’eliminazione di ieri ai quarti di finale. L’azzurro ha annichilito il turco Karadeniz con una micidiale proiezione nella fase finale dell’incontro, quando era in svantaggio e serviva il colpaccio per ribaltare la contesa. Di seguito il VIDEO di Abraham Conyedo, bronzo nella lotta ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)ha conquistato una spettacolare medaglia diOlimpiadi di Tokyo 2021. Ilè riuscito a salire sul podio della categoria -97 kg, passando dai ripescaggi dopo l’eliminazione di ieri ai quarti di finale. L’azzurro ha annichilito il turco Karadeniz con una micidialenella fase finale dell’incontro, quando era in svantaggio e serviva il colpaccio perre la contesa. Di seguito ildinella lotta ...

Eurosport_IT : Era sotto 2-1 a 30 secondi dalla fine! Cosa è riuscito a fare Abraham Conyedo?! ?????? L'Italia va a medaglia per il… - Eurosport_IT : Abraham, sul podio ci sei anche tu! ?????? Grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Conyedo, l'Italia arriva a q… - _moonlight_01v : RT @Eurosport_IT: Abraham, sul podio ci sei anche tu! ?????? Grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Conyedo, l'Italia arriva a quota 3… - ClaudiaBruno00 : RT @Eurosport_IT: Era sotto 2-1 a 30 secondi dalla fine! Cosa è riuscito a fare Abraham Conyedo?! ?????? L'Italia va a medaglia per il 15° gi… - Kurachan_1911 : RT @Eurosport_IT: Era sotto 2-1 a 30 secondi dalla fine! Cosa è riuscito a fare Abraham Conyedo?! ?????? L'Italia va a medaglia per il 15° gi… -