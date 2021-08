Vicofaro: la Regione Toscana pubblica bando per svuotare dai migranti la parrocchia di don Biancalani (Di sabato 7 agosto 2021) Il bando srvirà a svuotare la parrocchia di Vicofaro, trasformata in centro d'accoglienza per migranti, pieno più di quello di Lampedusa, ad opera del prete amico dei migranti, tuttora in situazione irregolare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Ilsrvirà aladi, trasformata in centro d'accoglienza per, pieno più di quello di Lampedusa, ad opera del prete amico dei, tuttora in situazione irregolare L'articolo proviene da Firenze Post.

