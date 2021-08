Viaggiare sicuri | ecco dieci regole da seguire in estate

(Di sabato 7 agosto 2021) La partenza per le ferie può nascondere delle insidie a cominciare dal viaggio e da un uso eccessivo dell’aria condizionata Inil bisogno di refrigerio dal caldo torrido stagionale è in cima alla lista dei desideri ma, con il grande esodo, secondo gli esperti potrebbe rivelarsi un’insidia, per oltre la metà di chi viaggerà in autostrada (51%), a causa del rischio sbalzo termico da aria condizionata. Temperature eccessivamente basse in auto possono, infatti, portare a disidratazione (51%), laringiti e faringiti (57%) e, unite all’escursione termica dell’esterno, alterare lo stato di salute delle vie respiratorie (32%) e far insorgere anche gli effetti del colpo di ...

Advertising

fingerstones : @massimogara vogliamo viaggiare sicuri. Mettete il greenpass negli alberghi - fingerstones : @IdTNews @federalberghi Questo è il problema. Le persone vaccinate, la maggioranza della popolazione, vogliono il g… - fingerstones : @stebellentani Lo devono mettere anche per gli alberghi. Ci facessero viaggiare sicuri - CorrNazionale : #Esodoestivo nel clou: oggi giornata da bollino nero sulla rete autostradale. I consigli della Polizia di Stato per… - AnnaRDelorenzo : RT @llilita1402: Torno adesso dal monte #Pollino Calabria,giornata caldissima Temperature39,abbiamo incontrato parecchi incendi che scempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare sicuri

Sky Tg24

In pratica, l'intento sarebbe quello di garantire canalidal volo ai transfer in loco, ai ... E nel contempo di poter permettere agli italiani di tornare finalmente aper turismo in ...Dieci regole persecondo gli esperti e affrontare al meglio l'esodo verso i luoghi di vacanza. La prima regola è di partire riposati per garantirsi riflessi pronti e mente lucida; meglio poi ...La partenza per le ferie può nascondere delle insidie a cominciare dal viaggio e da un uso eccessivo dell’aria condizionata In estate il bisogno di ...Esodo estivo nel clou: oggi giornata da bollino nero sulla rete autostradale. I consigli della Polizia di Stato per viaggiare sicuri Le ferie estive sono nel vivo con gli spostamenti, soprattutto in a ...